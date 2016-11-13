إحدى طائرات رالى الطيران "كريت-كيب" تهبط بمنطقة الأهرامات

كتبت - رحاب نبيل

هبطت اليوم الأحد، إحدى الطائرات المشاركة في رالى الطيران "كريت-كيب" في منطقة الأهرامات بالجيزة، وعلى متنها البلجيكي "سيدريك كوليت" والفرنسية "ألكسندرا مينجار" قادمين من اليونان، الأمر الذى يمثل تتويجا عالميا للسياحة المصرية وزيادة الوعي بنشر الثقافة الجوية وتوصيل رسالة للعالم بأن مصر مقصدا سياحيا آمنا.

ومن المقرر أن يجوب رالي الطيران "كريت-كيب" عدة مدن مصرية وهي القاهرة ومرسى مطروح والأقصر وأسوان وأبوسمبل، ثم تستكمل الرحلة برنامجها الذي يستمر 35 يوما (نحو 5 اسابيع) متجهة إلى السودان مرورا بمرتفعات إثيوبيا وسهول كينيا عبورا بزامبيا وشالات فيكتوريا وزيمبابوي وأخيرا كيب تاون بجنوب أفريقيا.