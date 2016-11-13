رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن تنظيم استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية

كتبت هند مختار

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أنه فى إطار قرار تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية فإنه يقصد بتلك السلع"الرسائل المستوردة من الأصناف الخاصة بحبوب القمح والذرة المستخدمة فى صناعة الأعلاف وبذور فول الصويا".

وتضمن القرار، أنه لا يجوز استيراد أصناف السلع الزراعية الإستراتيجية إلا بعد الحصول على موافقة استيرادية من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها بفحص الرسائل المستوردة من السلع الزراعية الاستراتيجية طبقا للمواصفات القياسية المصرية.

ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية وتشكيل لجان الفحص الظاهرى وسحب عينات الرسائل الواردة وغير ذلك من الإجراءات واجبة الاتباع فى مرحلتى ما قبل وما بعد وصول الشحنات إلى الموانئ المصرية.