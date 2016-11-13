شرطة جمالية تكشف نانسي عجرم والفوتوشوب

نشرت نانسي عجرم مؤخراً في حسابها الخاص على انستقرام صورة بمكياج طبيعي لافت، فسلّط الضوء على جمال عينيها. لكن الفوتوشوب كان واضحاً في هذه الصورة، لا سيّما بعد إزالة كلّ التجاعيد التي تظهر حول العينين عندما تبتسم. يمكننا تأكيد هذه الملاحظة من خلال الصورة التي سبق ونشرتها قبل هذه الأخيرة بـ 4 أيام.

لا يمكننا أن نُنكر أن نانسي عجرم تتميّز بنعومتها وجمالها الطبيعي، إلا أنها هي أيضاً تلجأ إلى الفوتوشوب لإخفاء بعض عيوب الوجه.

لا تخجلي سيدتي من تجاعيد وجهك، لأنها حالة طبيعية حتى عند النجمات!

أما بالنسبة إلى المكياج الترابيّ الذي اعتمدته نانسي عجرم فهو من آخر صيحات الجمال ويساعد على تكبير العين.



إليك خطوات تطبيق مكياج العيون الترابي:

-أسّسي بشرتك باستخدم كريم الأساس المناسب للونها، ثمّ استخدمي بودرة الوجه للتخلّص من اللمعان.

-ارفعي وجنتيك بالبرونزر.

-استخدمي الظلال البنيّ الداكن على الزاوية الخارجية للجفن العلوي.

-اجعلي الجفن العلوي مشرقاً من الزاوية الداخلية باتجاه الزاوية الخارجية بالظلال البيج الفاتح.

-أضيفي الظلال الأبيض اللامع على الزاوية الداخلية للعين.

-بالانتقال إلى الجفن السفليّ، طبّقي الظلال البنيّ الداكن على طول خط الرموش.

-ضعي الكحل الأبيض داخل الجفن السفلي.

-استخدمي الماسكرا لتطويل الرموش.

-اكتفي بأحمر الشفاه الزهري الفاتح أو النيود.

إذا كنت من محبّات الإطلالة الطبيعية من جهة، والتي تمنحك الإشراق اللازم من جهة أخرى، ننصحك بتجربة هذا المكياج الذي يساعد على تكبير العين وهو يناسب كلّ ألوان العيون.