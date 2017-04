ما لا تعرفيه عن فوائد الفيتامين C لبشرتك

ما هو فيتامين C!

يعرف فيتامين C بحمض الاسكوربيك، وهو حمض قابل للذوبان في الماء ومهم للعناية بصحتك ونضارة بشرتك، كما أنّه يعزّز إنتاج الكولاجين الذي يحمي البشرة، ويساعد على إصلاح العيوب؛ لذا احرصي على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C للعناية ببشرتك والحفاظ على نضارتها باستمرار.

فلا تعتقدي بأنّ فيتامين C يقتصر على البرتقال والليمون فحسب، وإنما هناك الكثير من الأطعمة الأخرى الغنية بهذا الفيتامين الرائع، وإليك بعضها:



1.البابايا: هي من العناصر الغذائية المليئة بفيتامين C؛ فكلّ 100 جرام من البابايا يحتوي على 75% من فيتامين C، بالإضافة إلى البوتاسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك والبروتينات؛ لذا قومي بإضافتها إلى نظامك الغذائي باستمرار لنضارة بشرتك والحدّ من ظهور علامات الشيخوخة.

2.الفلفل الأحمر: يحتوي كلّ 100 جرام من الفلفل الأحمر على 97% من فيتامين C، بالإضافة إلى احتوائه على فيتامينات K B6 و E والثيامين والريبوفلافين والنياسين والبوتاسيوم والمنجنيز وحمض الفوليك. إن تناوله بانتظام يساعد على تحقيق نضارة البشرة والحفاظ على توازن فيتامين C لديك.

3.البروكلي: يحتوي كلّ 100 جرام من البروكلي على 90% من فيتامين C الذي يحتاجه الجسم، بالإضافة إلى أنه غنيّ بالألياف الغذائية والكالسيوم والمغنسيوم وحمض الفوليك؛ لذا احرصي على تناول كوب ونصف من البروكلي مرتين أسبوعيًّا على الأقلّ من خلال وجبة خفيفة، أو بإضافته إلى السلطة الخاصّة بك.

4.الكيوي: يحتوي كل 100 جرام من الكيوي على 93% من فيتامين C، بالإضافة إلى فيتامينات A، E و K والبوتاسيوم والنحاس والكالسيوم والفوسفور والمغنسيوم. إن تناول الكيوي بانتظام يساعد على تعزيز المناعة وطرد السموم من الجسم؛ لذا احرصي على تناول ثمرة من الكيوي يوميًّا كوجبة خفيفة أو إضافتها إلى السلطة الخاصة بك.

5.الفراولة: يحتوي كلّ 100 جرام من الفراولة على 71% من فيتامين C، بالإضافة إلى أنها غنية بالألياف الغذائية وحمض الفوليك والبوتاسيوم والبيوتين والأوميغا3، إلى جانب احتوائها على نسبة عالية من الماء. إن تناول حفنة من الفراولة كوجبة خفيفة يساعدك على تحسين بشرتك ونضارتها وتبييض الأسنان أيضًا.