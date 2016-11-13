"ديكورات" المطابخ "المودرن" المغلقة

لاختيار "ديكورات" المطابخ الـ"مودرن" التي تتماشى مع خطوط الموضة اليوم، مهندسة الديكور ديالا غمراوي تقدّم لقارئات "سيدتي نت" أبرز النصائح لتصميم المطابخ العصرية الضيّقة والواسعة المختلفة.

في المطابخ الضيّقة:

- يحلّ الخشب اللمّاع على واجهات الخزائن كافة، لتبدو وكأنها مصنوعة من زجاج يعكس ما يقابله. علمًا أنّ هذه المادة عملية وسهلة التنظيف.

- يعدّ الأبيض اللون الأكثر استخدامًا لهذا النوع من الخزائن، إذ يضيف اتساعًا إلى المطابخ الضيقة.

- يفضّل تغطية الجدار، الذي يتوسط الخزائن العليا والسفلى خلف حوض الجلي، بالسيراميك الشبيه بالرخام أو بمادة معدنية مشغولة بالـ"ستانلس ستيل".

- عند اختيار الخزائن البيضاء، يُحبّذ تلوين المساحة التي تتوسط الخزائن العليا والسفلى بأحد ألوان الباستيل كالأزرق أو الأصفر مثلًا، أو الرمادي أو تدرّجات "الكابوتشينو"، بهدف تحقيق التضارب بالألوان، ممّا يعكس جمالًا من المساحة.

- من الضروري أن تتبع "الاكسسوارات" وأدوات المائدة اللون الذي يميّز الجدار المذكور في المطبخ.

- يمكن انتقاء الأدوات الكهربائية باللون الأبيض لتندمج بين الخزائن بطريقة شبه مخفية.

في المطابخ الفسيحة:

- لا مانع من اختيار اللون الأحمر ليحلّ على الخزائن اللمّاعة البيضاء في المطابخ الفسيحة، مع اختيار "الاكسسوارات" باللون الفضيّ أو الرماديّ الفاتح أو الأبيض.

- يمكن أن يترك المطبخ باللون الأبيض مع إبراز اللون الأحمر في إحدى الزوايا ليحلّ على الخزائن الممتدّة من الأرض إلى السقف مدمجو فيها الأدوات الكهربائية في داخلها.

الإضاءة:

- للإضاءة دور مهمّ عند تصميم المطابخ، إذ يجب أن تكون كافية لتوضيح الرؤية أثناء العمل.

- يفضّل استعمال وحدات الإنارة المخفيّة الموجّهة نحو أسطح العمل، أسفل الخزائن العليا.

- يمكن الاستعانة بالإنارة المخفيّة، إذا لم تتوفر في ديكور السقف؛ وذلك لتثبيتها على الجزء العلوي من الخزائن وتوجيهها نحو السقف.

- يمكن توزيع وحدة إضاءة مباشرة أو اثنتين كبيرتين في السقف، أو ثلاثًا أو أربعًا منها إذا كانت صغيرة الحجم.

- يحبّذ تثبيت قاعدة من الـ"ستانلس ستيل" تحوي أربع وحدات إضاءة متحركة موجّهة في زوايا مختلفة من المطبخ.

- يحلو المزج بين الإنارة الصفراء الدافئة والبيضاء الأكثر عملية في توضيح الرؤية.