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إخلاء سبيل 11 طالب أزهرى وحبس 5 مؤسسين لـ" وكستونا" 15 يوماً

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إخلاء سبيل 11 طالب أزهرى وحبس 5 مؤسسين لـ" وكستونا" 15 يوماً إخلاء سبيل 11 طالب أزهرى وحبس 5 مؤسسين لـ" وكستونا" 15 يوماً

>كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، والمستشار اسلام الجوهري،  رئيس نيابة الحوادث، اليوم الأحد، اخلاء سبيل 11 طالب بجامعة الأزهر،  بتدابير إحترازية، فيما جددت حبس 5 متهمين آخرين 15 يوماً، على ذمة القضية رقم 46180 لعام 2016، المعروفة بتأسيس حركة "وكستونا".

 

وكشف مصدر قضائي أن المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم سيقومون بتسليم انفسهم للاقسام بدائرة سكنهم بصفة يومية لمدة 3 ساعات.

 

يذكر أن نيابة شرق القاهرة، حققت مع 30 متهماً خلال الفترة الماضية، بعد أن أسندت إليهم تهمة تأسيس حركة "وكستونا" والدعوة للتظاهر فى 11 نوفمبر، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، والدعوة لتعطيل الطرق العامة، والتحريض على إتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور.

 

 


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