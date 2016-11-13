«مكافحة الإرهاب» العراقية تستكمل تحرير حي «كركوكلي» شرقي مدينة الموصل

تمكنت قوات “مكافحة الإرهاب” العراقية من استكمال تطهير حي “كركوكلي” بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى وتوغلت اليوم الأحد في حيي البكر وعدن المتاخمين لكركوكلي.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن أحياء الأربجية والقادسية الثانية شرقي الموصل تشهد اشتباكات مسلحة عنيفة ما بين قوات “مكافحة الإرهاب” ومسلحي تنظيم داعش الإرهابي الذي دفع بعدد من الانتحاريين.

وتوقع القيادي البارز في جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الوهاب الساعدي, في تصريح صحفي، أن تستكمل القوات في حي القادسية الثانية تطهيره خلال ساعات والقضاء على جميع مفارز داعش داخل الأحياء التي توغلت وسيطرت عليها.. مشيرا إلى أن أنه تم تدمير العديد من السيارات المفخخة ورفع العبوات الناسفة التي زرعها التنظيم بالشوارع.

ولفت إلى أنه تم إجلاء المدنيين في خط التماس مع داعش إلى الخطوط الخلفية على أن تتم إعادتهم إلى منازلهم بعد استكمال عمليات التطهير والقضاء على مسلحي التنظيم.

على صعيد متصل، عززت قوات فرقة المشاة الخامسة بالجيش العراقي من خطوطها الدفاعية المطلة على سلسلة جبال حمرين من ناحية مندلي الشرقية مرورا بنواحي حمرين وقرة تبة وانجانة وسد العظيم بمحافظة ديالي إضافة إلى الزركة والعلم وحقول نفط عجيل وعلاس غربا في محافظة صلاح الدين.

وقالت المصادر إن القوات العراقية قتلت خلال تنفيذها عملية تفتيش مزارع مطيبيجة والضفة الغربية من منطقة الحاوي بصلاح الدين 25 إرهابيا من تنظيم داعش.

أ ش أ