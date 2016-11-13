وزير الصحة يوجه بتوفير التجهيزات الطبية والقوى البشرية لمستشفى «دراو» بأسوان

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، واللواء مجدي حجازي محافظ أسوان ، اليوم الأحد، مستشفى «دراو» المركزي بمحافظة أسوان، للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

ووجه وزير الصحة بتوفير جهاز أشعة مقطعية، و10 أجهزة مونيتور، وجهازين تنفس صناعي، بالإضافة إلى زيادة أعداد الحضانات، وتوفير أجهزة تنفس صناعي لها، كما وجه مستشاره للرعايات الدكتور شريف وديع بتجهيز غرفتين للرعاية واحدة للرمد، والأخرى للمخ والأعصاب.

كما وجه راضي بتوفير ماكينات للغسيل الكلوي، وثلاجة لبنك الدم، مشيرًا إلى أنه سوف يتم التعاقد مع أساتذة من الجامعات لسد العجز في التخصصات النادرة، بما سينعكس بالإيجاب على صحة المواطن الأسواني، والذي تولي الدولة له اهتمامًا بالغًا.