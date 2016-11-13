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«الصحة» تدفع بـ 25 سيارة إسعاف لتأمين مباراة مصر وغانا

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«الصحة» تدفع بـ 25 سيارة إسعاف لتأمين مباراة مصر وغانا «الصحة» تدفع بـ 25 سيارة إسعاف لتأمين مباراة مصر وغانا

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الدفع بــ25 سيارة إسعاف لتأمين مباراة وغانا التي تُقام اليوم الأحد، باستاد برج العرب.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان – وفق بيان صادر اليوم – أنه تم توزيع سيارات الإسعاف بملعب المباراة ومحيط الملعب والطرق المؤدية إليه، بالإضافة إلى تمركز فريقًا طبيًا عند الملعب مكون من 4 أطباء .

وأضاف مجاهد، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات العامرية وبرج العرب من حيث تواجد مديري المستشفيين، أعضاء الفريق الطبي، توافر الأدوية والمستلزمات والدم ومشتقاته، مع تواجد فرقتين للانتشار السريع.

كما تم – أيضًا – رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بإدارة الطوارئ والرعاية العاجلة، لمتابعة خطة الطوارئ الخاصة بتأمين المباراة والتعامل مع أي مستجدات.

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