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يناير المقبل..افتتاح مستشفى أسوان العام الجديد بتكلفة 140 مليون جنيه

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الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحافظ أسوان، اليوم الأحد، أعمال التجهيزات بمستشفى أسوان العام الجديدة، تمهيدًا لافتتاحها خلال شهر يناير من العام المقبل.

وأوضح راضي -وفقًا لبيان صادر اليوم الأحد – أن تكلفة إنشاء المستشفى بلغ حوالي 140 مليون جنيه، حيث تم إنشاؤها على مساحة 18 ألف و244 متر مربع، مقسمة على 6 أدوار بخلاف البدروم والدور الأرضي، وتضم 175 سريرًا.

وأضاف الوزير، أن المستشفى تضم 15 عيادة خارجية، صيدلية، قسم للاستقبال والطوارئ، قسم للعمليات، قسم للغسيل الكلوي به 18 ماكينة، قسم للمعامل، قسم للنساء والتوليد، قسم للعناية المركزة به 24 سريرًا، قسم للآشعة، قسم للمناظير، وآخر للعلاج الطبيعي، فضلًا عن قسم للحضانات به 7 للمبتسرين، و8 لحديثي الولادة، إضافةً إلى قسم للإدارة وآخر للخدمات.

وشدد راضي، على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من التجهيزات وتسليمها لبدء التشغيل خلال شهر يناير المقبل، مشيرًا إلى أن هذه المستشفى ستصبح واحدة ضمن 19 آخرين سيتم تفعيل نظام الشبكة الإليكترونية ” باك سيستم” حتى يتسنى من خلالها إرسال تقارير الإشاعات إلى مكان واحد للإطلاع عليه وإبداء الرأي الطبي في سابقة طبية تُعد هي الأولى من نوعها في .

وأبدى وزير الصحة، بعض الملاحظات في عملية التجهيزات لسرعة الانتهاء منها.

 

وزير الصحة ورئيس المجلس القومي للمرأة خلال تفقد مستشفى أسوان

وزير الصحة ورئيس المجلس القومي للمرأة خلال تفقد مستشفى أسوان

 

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