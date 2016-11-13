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المنتخب يهاجم غانا بـ"صلاح والسعيد وتريزيجية وباسم"

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المنتخب يهاجم غانا بـ"صلاح والسعيد وتريزيجية وباسم" المنتخب يهاجم غانا بـ"صلاح والسعيد وتريزيجية وباسم"

>كتب محمد مراد

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى التشكيل الرسمى، الذى سيخوض به مباراة غانا المقرر لها السادسة مساء اليوم، فى الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

ويضم تشكيل منتخب كلا من: عصام الحضرى فى حراسة المرمى ومحمد عبد الشافى وعلى جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى فى خط الدفاع وطارق حامد ومحمد الننى فى خط الوسط وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه وباسم مرسى فى خط الهجوم .

وتضم قائمة البدلاء: شريف إكرامى وأحمد المحمدى وأحمد دويدار وحمادة طلبة وعمر جابر وإبراهيم صلاح وعمرو وردة ووليد سليمان ورمضان صبحى ومؤمن زكريا وأحمد الشناوى وحسام سلامة "باولو".


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مصر 365

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