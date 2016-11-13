خبراء عن استقبال السيسي لـ«فتاة العربة»: يرسخ قيمة العمل والكفاح.. ومشهد فتح الرئيس باب السيارة للفتاة «يدل على تواضعه»

كتبت – نانيس البيلي

بعد أيام قليلة من تداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتوجيه الرئاسة دعوة لها باستقبالها في

> القصر الرئاسي، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، “منى السيد إبراهيم بدر” صاحبة صورة جر عربة

> البضائع بالإسكندرية المعروفة إعلاميًا بـ”فتاة العربة”، بقصر الاتحادية، وأكد أنها “تُعد نموذجاً مُشرفًا لكافة شباب مصر وقدوة عظيمة لجميع المصريين”.

وكلف السيسي وزارة الإسكان بتوفير شقة مجهزة بكامل الأثاث لها ولأسرتها، كما وجه بمساعدتها في تعلُم قيادة السيارات

> ومنحها سيارة نقل بضائع، بجانب تكفل الرئيس نفسه بتحّمل تكلفة تأثيث شقة نجل شقيقها حتى يمكنه الزواج.

ويرى عدد من خبراء السياسة والإعلام أن حرص الرئيس على استقبال “فتاة العربة” له دلالة كبيرة حيث يرسخ قيمة العمل

> والكفاح والاجتهاد لدى الشباب، ويعطي قدوة حسنة ونموذج إيجابي للمصريين، وأشاروا إلى أن مشهد فتح الرئيس باب

> السيارة للفتاة يدل على “تواضعه”، كما أشادوا بدعوة السيسي لها لحضور مؤتمر الشباب القادم مؤكدين أنها تعد “لافتة ذكية”.

عبدالمجيد: مشهد فتح الرئيس باب السيارة للفتاة “لفتة إنسانية فريدة” تدل على “تواضعه”

تقول الدكتورة ليلي عبدالمجيد، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن الرئيس باستقباله “فتاة العربة” يعطي قدوة حسنة ونموذج إيجابي يبعث الأمل في نفوس المصريين، فهي نموذج لفتاة مكافحة تعمل وتنفق على نفسها وأسرتها، وتمتهن مهنة ليست بالسهلة وتكافح وتتحدى المعوقات.

وأضافت “عبدالمجيد”، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، أن الرئيس كذلك يريد أن يوجه رسالة إلى المصريين المكافحين

> بتقدير الدولة ودعمها لهم، وتشجعهم على العمل والمثابرة وأن الحل ليس بالإحباط واليأس والجلوس على المقاهي و”ندب

> الحظ”.

وأوضحت أستاذ الإعلام، أن مشهد قيام الرئيس بفتح باب السيارة لـ”فتاة العربة” يعد “لفتة إنسانية فريدة” تدل على تواضعه وأنه لا يسعى إلى مناصب بقدر سعيه إلى تقديم النماذج المكافحة والإيجابية للمصريين.

وأشارت “عبدالمجيد”، إلى أنه من المتوقع أن يتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي لافتة استقبال الرئيس للفتاة

> بالسخرية والتهكم والإدعاء بأنه “يفتعل” و”يتصنع”، مؤكدة: أنهم “لا يملكون إلا السخرية من الأشياء الإيجابية” وأنها تصدقه.

فهمي: كل الأمور تبدأ بالرئيس وتنتهي بالرئيس.. ودعوتها لمؤتمر الشباب “لفتة ذكية”

يرى الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن استقبال السيسي لـ”فتاة العربة” وتحقيق مطالبها ومنحها

> عدد من المزايا، يكشف بعمق أن “كل الأمور تبدأ بالرئيس وتنتهي بالرئيس”، بمعنى أن الرئيس “أعطى الضوء الأخضر”

> للمسؤولين ورجال الأعمال للنظر إلى حالتها، فمنحتها وزارة الإسكان شقة مجهزة بالأثاث بتكليف من الرئاسة، كما وجه

> السيسي المسؤولين بتعليمها القيادة ومنحها سيارة نقل بضائع، ومنحها أحد رجال الأعمال 100 ألف جنيه وبضائع مدى الحياة، متابعًا: “كل تلك المزايا جاءت بعد خطوة الرئيس”.

وأضاف “فهمي”، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، أن الدعوة التي وجهها الرئيس لها للمشاركة في المؤتمر الوطني القادم للشباب، تعد لفتة طيبة وذكية من الرئيس، حيث أنه يوجه بذلك رسالة إلى الشباب بالعمل والمثابرة والاجتهاد، مشيراً إلى أن تفاعل الرئيس مع الحالات الإنسانية “أمر جيد ونتمنى تكراره”.

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المهدي: الدولة ترسخ قيمة العمل والكفاح والاجتهاد

من جانبها، قالت الدكتورة عالية المهدي العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن استقال الرئيس

> لـ”فتاة العربة” يعطي دلالة كبيرة بأن الدولة ترسخ قيمة العمل والكفاح وتدعو إلى الاجتهاد.

وأضافت “المهدي”، في تصريحات خاصة لـ«ONA»، أن الرئيس السيسي عادتًا ما يستجيب للحالات الإنسانية ويدعمها

> ويساعد من يستحق المساعدة، مشيرة إلى أنه يؤكد بذلك أنه حاضر ويتابع ويعلم مايدور داخل الشارع المصري.