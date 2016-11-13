إخلاء سبيل زوجة مسئول مطبعة التعليم وآخرين بـ"تسريب الامتحان" بكفالة

كتب ـ أحمد إسماعيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل زوجة مسئول المطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وشقيقتها ووالدة مدير صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" بكفالة 10 آلاف جنيه، فى قضية تسريب امتحانات الثانوية العامة.

ودفع حسنى مبارك محامى المتهمين أمام المحكمة بسقوط أمر الحبس الاحتياطى، وانتفاء مبررات الحبس، معللا ذلك بوجود محل إقامة ثابت للمتهمين ولا يخشى عليهن من الهروب أو التأثير على سير التحقيقات.

وأوضح دفاع المتهمين أن المتهمة الأولى موظفة حكومة، وأضاف أن أوراق القضية خلت من ثمة دليل على ارتكاب الواقعة، وأن القضية بنيت على تحريات المباحث فقط .

تضم القضية "عاطف.ع.م" مسئول بالمطابع السرية لامتحانات الثانوية العامة، بالإضافة إلى زوجته "هالة.ى.م" وشقيقتها "تهانى.ى.م" و"صباح ع.م" والدة مدير صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة، بالإضافة إلى عدد من المدرسين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية، ووالدة طالبة بالثانوية العامة.

من جانب آخر، كشفت مصادر أن جهات التحقيق تجرى إعداد قائمة أمر الإحالة، والتى تضم أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة التحقيقات والهاربين، ومواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت وملاحظات النيابة حول اعترافات المتهمين فى التحقيقات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للمحاكمة.