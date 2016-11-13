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القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن جمال حشمت لـ٢٥ ديسمبر

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القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن جمال حشمت لـ٢٥ ديسمبر القضاء الإدارى يؤجل دعوى إسقاط الجنسية عن جمال حشمت لـ٢٥ ديسمبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادى الإخوانى جمال حشمت، لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى رقم ٣١٧٠٧ لسنة ٦٨ ق، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتيهما، حيث ذكرت الدعوى أن جمال حشمت، دائب على التحريض من الخارج على زعزعة الاستقرار فى ، وأنه أعلن عن مجلس نواب موازى مستقويًا بالخارج، لارتكاب أعمال إرهابية ضد الوطن.


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