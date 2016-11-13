إحالة أخطر تشكيل عصابى متهم بجلب 5 ملايين قرص مخدر للمحاكمة الجنائية

كتب ندى سليم

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، والمستشار أحمد عاصى وكيل النيابة، قضية سقوط أخطر تشكيل عصابى لجلب الأقراص المخدرة إلى البلاد، للمحاكمة الجنائية.

جاء ذلك بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من الإيقاع بتشكيل عصابى متخصص فى جلب الأقراص المخدرة من إحدى الدول الخارجية، وترويجه بأنحاء العاصمة، وذلك من خلال ضبط 3 سيارات ملاكى، بمنطقة مدينة نصر، كانت محملة بما يقرب من 5 ملايين قرص مخدر من أقراص الترامادول وغيرها من الأقراص المخدرة.

يذكر أن نيابة شرق القاهرة الكلية، كانت حققت مع 4 أشخاص من بينهم متهم هارب من حكم مؤبد لتورطه أيضا بالاتجار بالمخدرات، بينما يترأس التشكيل العصابى متهم يدعى "طه.م"، أحد أخطر التجار المتخصصين فى جلب المخدرات إلى البلاد، وسبق تورطه فى قضية مماثلة من عامين.

وكشفت التحقيقات، أن المضبوطات بلغ وزنها 5 ملايين قرص مخدر، كما تم العثور على مبلغ مالى قدره 20 مليون جنيه، و800 ألف دولار، داخل 3 سيارات ملاكى، وأمام النيابة أنكر المتهمين صلتهم بالواقعة، وبالمضبوطات التى تم العثور عليها داخل السيارات الذين كانوا بداخلها خلال عملية إلقاء عليهم.