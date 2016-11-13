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القبض على العشرات من حائزى التذاكر المزورة قبل مباراة مصر وغانا

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القبض على العشرات من حائزى التذاكر المزورة قبل مباراة مصر وغانا القبض على العشرات من حائزى التذاكر المزورة قبل مباراة مصر وغانا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط العشرات من حائزى التذاكر المزورة قبل مباراة وغانا المقرر إقامتها على استاد برج العرب ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، واتخذ مسئولو أمن الإسكندرية الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر ضد حاملى البطاقات المزورة .

 

وفى سياق متصل، ارتفع سعر تذكرة مباراة مصر وغانا من فئة الـ50 جنيهًا إلى 200 جنيه بالسوق السوداء، حيث تكثف الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط استاد برج العرب لضبط العناصر التى تقوم ببيع التذاكر فى السوق السوداء.

 

 

 

 

 


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