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«جرانت» يعلن تشكيل منتخب غانا أمام مصر

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«جرانت» يعلن تشكيل منتخب غانا أمام مصر «جرانت» يعلن تشكيل منتخب غانا أمام مصر

أفرام جرانت المدير الفني لمنتخب غانا

أعلن أفرام جرانت المدير الفني لمنتخب غانا، عن تشكيل فريقه في مواجهة خلال المباراة التي ستجمعهما، مساء اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.
> ويلعب مبارك واكاسو كجناح أيسر، في حين سيظهر كريستان إتسو في الجناح الأيمن، خلف الثنائي الهجومي جوردان أيو وأندري أيو.
> وسيتكون تشكيل غانا من:

حراسة المرمى: رزاق برايما
> خط الدفاع: بابا رحمن، جون مينساه، دانيل أمارتي، هاريسون أفول.
> خط الوسط: توماس بارتي، إيمانويل بادو، كريستان إتسو، مبارك واكاسو.
> خط الهجوم: جوردان أيو، أندري أيو.

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