تركيا تعزل 291 عسكريًا من القوات البحرية على خلفية «الانقلاب الفاشل»

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، عزل 291 عسكريًا من القوات البحرية على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو الماضي، فيما يمثل استمرارا لحملات تشنها السلطات التركية ضد من تقول إنهم على صلة بالتنظيم الموازي الذي يقوده الداعية فتح الله جولن الذي يقف وراء المحاولة”.

وقالت الوزارة في بيان “تم عزل 168 ضابطا و123 ضابط صف من القوات البحرية للاشتباه بارتباطهم بتنظيم فتح الله جولن”.

وأشارت الوزارة إلى فصل 15 ضابطا و4 ضباط صف من عناصر القوات البحرية أيضاً.

يذكر أن تركيا شهدت، ليلة 15 — 16 يوليو الماضي، محاولة انقلاب عسكري، وتركزت المواجهات الكبرى في أنقرة وإسطنبول، وأسفرت المواجهات عن مقتل 240، وأصيب أكثر من ألفي شخص بجروح.

وعلى خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، قامت السلطات التركية بعزل وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين في قطاعات التعليم والقضاء والشؤون الدينية والإعلام، إلى جانب منتسبين للجيش التركي، لاتهامهم بالتواصل مع “التنظيم الموازي”.

وتتهم السلطات التركية تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله جولن، المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأميركية، والذي تسميه التنظيم الموازي، المتكون من أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما رفض غولن جميع الاتهامات الموجهة إليه واستنكر المحاولة الانقلابية.