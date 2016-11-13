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سفير فلسطيني يحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

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سفير فلسطيني يحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سفير فلسطيني يحذر من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

السفارة الأمريكية

قال السفر الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، “إذا قرر الرئيس الأمريكي دونالد نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، فذلك سيشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن والجمعية العامة الذي صاغته الولايات المتحدة”.

وأوضح منصور -في تصريح صحفي اليوم الأحد- أن خطوة كهذه تعني إظهار العدوان ضد الفلسطينيين، مضيفاً “إذا فعلوا ذلك، لن يتمكن أحد من اتهامنا بتفعيل كل أسلحتنا في الأمم المتحدة من أجل الدفاع عن أنفسنا”، وفقًا لوكالة “سبوتنيك”.

وأشار إلى أن “الرد الفلسطيني على نقل السفارة إلى القدس لن يكون عبر تمرير قرار في مجلس الأمن لأنه يمكن للولايات المتحدة فرض الفيتو، لكنه يمكن لنا تمرير حياتهم كل يوم بإجبارنا لهم على فرض الفيتو على طلب انضمامنا كدولة دائمة العضوية في الأمم المتحدة”.

وقال منصور: “إذا أرادت الإدارة الأمريكية خرق القانون الدولي فإنها ستقدم على عمل غير قانوني. آمل أن لا يفعلوا ذلك”. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد وعد خلال حملته الانتخابية أن تعترف إدارته بالقدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل، وتطبيق قرار “الكونغرس” بشأن نقل السفارة إلى القدس.

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