الإمارات تحذر رعاياها بأمريكا من التواجد بمناطق التظاهر

كتب مصطفى عنبر

دعا القنصل العام للإمارات فى لوس أنجلوس عبدالله السبوسى، رعايا الدولة المتواجدين فى الولايات المتحدة إلى عدم الاقتراب من مناطق التظاهر.

وقال السبوسى عبر حسابه الرسمى على تويتر اليوم الأحد "نهيب بالمواطنين الإماراتيين الموجودين فى الولايات المتحدة، توخى الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من مناطق التظاهر فقد تتعرض للعنف أو الاعتقال".

وتابع القنصل العام للإمارات فى "حافظ على هدوئك فى التعامل مع المضايقات والاعتداءات الناجمة عن كراهية الأجانب والعنصرية، والابتعاد والتواصل مع الخارجية اوالسفارة فوراً".

وحذر قائلاً: "الاعتداءات اللفظية والبدنية والتحرش بالأجانب، ازدادت بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة فلا تخسر حياتك أو مستقبلك فى جدال عقيم مع جاهل".

يذكر أن عدداً من الولايات الأمريكية تشهد تظاهرات على خلفية فوز دونالد ترامب برئاسة البلاد.