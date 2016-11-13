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وزير التعليم لـ" أصحاب المدارس الخاصة ": محدش يكلمنى عن زيادة مصروفات

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وزير التعليم لـ" أصحاب المدارس الخاصة ": محدش يكلمنى عن زيادة مصروفات وزير التعليم لـ" أصحاب المدارس الخاصة ": محدش يكلمنى عن زيادة مصروفات

>كتب محمود طه حسين

رفض  الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مطالب أصحاب المدارس الخاصة والدولية  بزيادة المصروفات"محدش يكلمنى عن زيادات".

 

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده وزير  التربية والتعليم، مع ممثلى أصحاب المدارس الخاصة والدولية فى حضور محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، وعدد من قيادات الوزارة ، ووافق على تشكيل لجنة التعليم الخاص، لحل مشاكل المدارس الخاصة والدولية .

وفاز بعضوية اللجنة بدوى علام، والعامر فاروق، وناصر أبو العيون،  والدكتور رجب بدوى،  وطارق محمد الخطيب،  والدكتور ناجح محمد، وإبراهيم الشاطر، وصابر  الخطيب، ومحمد حسين الحمامى، والدكتور إبراهيم صابر وعبد الرؤف علام.

وقال طارق طلعت، مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، فى تصريحات صحفية،  إن اللجنة تختص بالتواصل مع الوزارة وعرض مشكلات المدارس، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة سيقومون بوضع  توصيات لحل الأزمات أو المشكلات على أن يتم عرضها على الوزير لإتخاذ القرار المناسب وفقا للقانون.


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