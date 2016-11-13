أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الجيش التركي: «السوري الحر» على بعد كيلو مترين من مدينة الباب شمال سوريا

Google+ Print
الجيش التركي: «السوري الحر» على بعد كيلو مترين من مدينة الباب شمال سوريا الجيش التركي: «السوري الحر» على بعد كيلو مترين من مدينة الباب شمال سوريا

الجيش السوري الحر -أرشيفية

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، أن الجيش السوري الحر بات على بعد كيلومترين اثنين فقط من مدينة الباب شمال مدينة حلب في الشمال السوري، وذلك في إطار عملية “درع الفرات” التي أطلقتها أنقرة في 24 من شهر أغسطس الماضي.

من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، إن الجيش السوري الحر مدعوما بسلاح الجو التركي نجح في السيطرة على العديد من القرى المجاورة لمدينة الباب.

وأضاف المرصد أن الفصائل المنضوية تحت لواء عملية “درع الفرات” سيطرت على 22 قرية في ريف حلب الشمالى الشرقي.

يذكر أن السلطات التركية قد أكدت أن عملية “درع الفرات” التي تدعهما في شمال سوريا تهدف إلى تطهير كامل للمناطق الحدودية مع تركيا من تنظيم “داعش”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا