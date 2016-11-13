الجيش التركي: «السوري الحر» على بعد كيلو مترين من مدينة الباب شمال سوريا

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، أن الجيش السوري الحر بات على بعد كيلومترين اثنين فقط من مدينة الباب شمال مدينة حلب في الشمال السوري، وذلك في إطار عملية “درع الفرات” التي أطلقتها أنقرة في 24 من شهر أغسطس الماضي.

من ناحية أخرى، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ حسبما ذكرت قناة “الحرة” الأمريكية، إن الجيش السوري الحر مدعوما بسلاح الجو التركي نجح في السيطرة على العديد من القرى المجاورة لمدينة الباب.

وأضاف المرصد أن الفصائل المنضوية تحت لواء عملية “درع الفرات” سيطرت على 22 قرية في ريف حلب الشمالى الشرقي.

يذكر أن السلطات التركية قد أكدت أن عملية “درع الفرات” التي تدعهما في شمال سوريا تهدف إلى تطهير كامل للمناطق الحدودية مع تركيا من تنظيم “داعش”.

أ ش أ