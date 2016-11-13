خلال 24 ساعة.. ميناء دمياط يستقبل 6 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط – خلال الـ 24 ساعة الماضية – 6 سفن منها سفينتا حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينة حاويات، و 4 سفن بضائع عامة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل 20 سفينة، بالإضافة إلى 31 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء، في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأضاف البيان، أن غادر الميناء ( 2 ) قطار بحمولة (2550) طن قمح، و( 56 ) سيارة بحمولة ( 2377) طن قمح.

ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 116898 طنًا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 57615 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 7850 طن يوريا، 3797 طن فوسفات، 1000 طن صويا، و 2000 طن رمل زجاجي.