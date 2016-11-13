طرق الوقاية من الإصابة بسرطان الرحم

يصيب سرطان الرحم الجزء الأنبوبي منه؛ أي الجزء الذي يربط جسم الرحم بالمهبل، والذي يتوسع إلى 10 سم عند الولادة. الدكتورة كولشان محمد جميل، استشارية أمراض النسائية والتوليد، من المشفى الكندي بدبي، تحدثك عن طرق الوقاية من هذا المرض.

أولاً: الفحص الدوري لعنق الرحم للكشف المبكر لمراحل ما قبل السرطانية وعلاجها.

ثانياً: اتباع نظام حياتي صحي ممنهج ونظيف، والابتعاد عن التدخين.

ثالثاً: استخدام الواقي الذكري في حالة إصابة القرين، عدم تعدد الأقران، والتطعيم ضد الفيروس.

رابعاً: التطعيم ضد الفيروس الحليمي، وهناك لقاح متوافر يعطى مرة واحدة في العمر، وهو عبارة عن لقاح يحقن في عضلة الذراع على ثلاث جرعات خلال 6 أشهر، يفصل بين الجرعة والأخرى ثلاثة أشهر، ليس له أية أضرار. ولكن قد تكون له بعض الآثار الجانبية البسيطة مثل أي لقاح آخر مثل آثار موضعية تتلاشى تلقائياً، مثل الاحمرار والتورم في موضع الحقن، وقد يحصل ارتفاع في درجة حرارة الجسم، إضافة إلى تأثيرات على الجهاز التنفسي كضيق التنفس، الجهاز الهضمي، الغثيان، القيء والإسهال، الإغماء أو الألم في العضلات والتعب وظهور طفح جلدي. وفي حالات نادرة جداً قد تحدث أوجاع في البطن وفي المفاصل أو حساسية.

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