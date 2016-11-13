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إيران تفتتح 3 حقول نفط جديدة مع سعيها لزيادة الإنتاج

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إيران تفتتح 3 حقول نفط جديدة مع سعيها لزيادة الإنتاج إيران تفتتح 3 حقول نفط جديدة مع سعيها لزيادة الإنتاج

ارشيفية

افتتحت إيران، اليوم الأحد، ثلاثة حقول نفطية جديدة بإنتاج إجمالي يزيد على 220 ألف برميل يوميا من الخام مع سعيها لزيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات.

وقال الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية، إن الرئيس حسن روحاني افتتح رسميا المرحلة الأولى في حقلي يادآوران وآزادجان الشمالي إضافة إلى حقل ياران الشمالي الذي تتقاسمه إيران مع العراق.

وأضاف الموقع أن يادآوران سينتج ما يصل إلى 115 ألف برميل يوميا في المرحلة الأولى بينما سينتج آزادجان الشمالي 75 ألف برميل يوميا.

كان الموقع قال الأسبوع الماضي إن حقل ياران الشمالي سينتج مبدئيا 30 ألف برميل يوميا.

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