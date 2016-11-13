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فندق المنتخب يحفز اللاعبين بـ«الأغاني الوطنية والأعلام»

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فندق المنتخب يحفز اللاعبين بـ«الأغاني الوطنية والأعلام» فندق المنتخب يحفز اللاعبين بـ«الأغاني الوطنية والأعلام»

وضع مسئولو فندق هيلتون، أعلام في جميع المداخل والمخارج الخاصة بالفندق، وكما قاموا بتشغيل الأغانى الوطنية لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة غانا، في السادسة مساء اليوم الأحد، بالجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
> كما قام مسئولو الفندق بتوزيع الإعلام على الأطفال والجماهير المتواجدة داخل الفندق.

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