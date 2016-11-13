«آبل» تضيف ميزة جديدة لإجراء مكالمات الطوارئ في آيفون

تجري شركة “أبل” الأميركية – حاليًا – سلسلة تجارب على ميزة جديدة، تسمح للمستخدمين بإجراءات مكالمات طوارئ.

وأفاد موقع “ماشابل” التقني، بأن هذه الميزة الجديدة ستضاف إلى التحديث الجديد لنظام ” أي أو أس”.

وأشار “ماشابل”، إلى أن الميزة الجديدة سيطلق عليها اسم “إس أو إس”، التي تتيح للمستخدمين بإجراءات مكالمات طوارئ عبر الضغط على زر التشغيل.

وقال إنه بعد أن يضغط المستخدم على الهاتف 5 مرات، يصل التنبيه إلى خدمات الطوارئ المعينة.

ومن المتوقع أن تدخل الخدمة حيز التنفيذ في البداية في عدة دول مثل الولايات المتحدة، بلجيكا، فرنسا، المملكة المتحدة، واليابان.