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ضبط 3 أشخاص يتاجرون بالعملة وبحوزتهم عملات بقيمة 4 ملايين جنيه بمدينة نصر

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ضبط 3 أشخاص يتاجرون بالعملة وبحوزتهم عملات بقيمة 4 ملايين جنيه بمدينة نصر ضبط 3 أشخاص يتاجرون بالعملة وبحوزتهم عملات بقيمة 4 ملايين جنيه بمدينة نصر

>كتب إبراهيم أحمد

تمكن رجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات أجنبية، وحرر محضرا بالواقعة.

 

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، تتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتمكنت من ضبط "إيهاب.م.ع" 36 سنة، و"كريم.ن.ا" 25 سنة مندوبى صرافة، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره "205845 ألف دولار أمريكى، و19350 ريال سعودى" بما يقد بـ4 ملايين جنيه، أثناء تواجدهما بدائرة القسم، وبصحبتهما عميلهما "شريف.ع.ث" 39 سنة مندوب إحدى الشركات المتخصصة فى الصناعات الغذائية ومقيم بالقليوبية.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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