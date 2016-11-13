أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

عودة عمرو جمال وسعد سمير لمران الأهلي.. والإجهاد يضرب نجيب

Google+ Print
عودة عمرو جمال وسعد سمير لمران الأهلي.. والإجهاد يضرب نجيب عودة عمرو جمال وسعد سمير لمران الأهلي.. والإجهاد يضرب نجيب

>كتب فتحى الشافعى

شارك ثنائى الأهلى عمرو جمال وسعد الدين سمير فى مران الفريق، الذى انتهى منذ قليل باستاد التتش، بعد عودتهما من معسكر العسكرى.

 

وكان الثنائى قد انتظما فى معسكر المنتخب العسكرى بمدينة الإسماعيلية، خلال الفترة الماضية، استعدادا لبطولة كأس العالم المقبلة بسلطنة عمان.

 

فيما اكتفى محمد نجيب، مدافع الفريق بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية بعد عودته هو الآخر من المنتخب العسكرى، وجاء أداء نجيب للتدريبات التأهيلية والاستشفائية نظرًا لشعوره بالإجهاد، بعد مشاركته فى مباراتين وديتين مع المنتخب العسكرى أمام الإسماعيلى وطلائع الجيش.

 

ويستعد الأهلى لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى العام.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم