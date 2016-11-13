عودة عمرو جمال وسعد سمير لمران الأهلي.. والإجهاد يضرب نجيب

كتب فتحى الشافعى

شارك ثنائى الأهلى عمرو جمال وسعد الدين سمير فى مران الفريق، الذى انتهى منذ قليل باستاد التتش، بعد عودتهما من معسكر المنتخب العسكرى.

وكان الثنائى قد انتظما فى معسكر المنتخب العسكرى بمدينة الإسماعيلية، خلال الفترة الماضية، استعدادا لبطولة كأس العالم المقبلة بسلطنة عمان.

فيما اكتفى محمد نجيب، مدافع الفريق بأداء تدريبات تأهيلية واستشفائية بعد عودته هو الآخر من المنتخب العسكرى، وجاء أداء نجيب للتدريبات التأهيلية والاستشفائية نظرًا لشعوره بالإجهاد، بعد مشاركته فى مباراتين وديتين مع المنتخب العسكرى أمام الإسماعيلى وطلائع الجيش.

ويستعد الأهلى لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى العام.