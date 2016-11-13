الطاير: تنفيذ طريق استراتيجي يربط دبي بحتا عبر منطقة لهباب بالتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية

تنفيذاً للخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) بتكلفة 1.3 مليار درهم، أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستقوم بالتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية، بتنفيذ طريق استراتيجي يربط إمارة دبي بمنطقة حتا عبر منطقة لهباب، وتقدر تكلفة الطريق الواقع في إمارة دبي بنحو 54 مليون درهم.

كما ستقوم الهيئة خلال العامين القادمين بتصميم وتنفيذ طرق سكنية في شعبية مَكَن ومنطقة الكسارات بحتا بتكلفة تقدر بنحو 15 مليون درهم، وتعكف الهيئة حالياً على تصميم بوابات بطابع معماري متميز لتنفيذها على مداخل حتا، وسيتم الانتهاء من تنفيذ البوابة الأولى في النصف الأول من عام 2017، مشيراً إلى أن الهيئة ستواصل مستقبلا تطوير البنية التحتية والخدمات المتعلقة بالطرق والنقل بما يدعم خطط التنمية المستقبلية بمنطقة حتا.

وأكد الطاير حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير وتحسين شبكة الطرق لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية وتحسين حركة النقل وتسهيل حركة المرور في مختلف مناطق إمارة دبي، كما تحرص الهيئة على تطوير منظومة النقل الجماعي في إمارة دبي، وتطوير حلول متكاملة من أنظمة الطرق وشبكات النقل البري والبحري، تكون آمنة لمستخدميها، وتواكب خطط التنمية الشاملة، وتسهم في تشجيع التنمية والسياحة وتحقق السعادة للسكان.

وقال مطر الطاير: نفذت الهيئة في السنوات السابقة حزمة من مشاريع الطرق في حتا بطول إجمالي بلغ 150 مسرب ــ كيلومتر، لخدمة الحركة التنموية في منطقة حتار وربطها بالمناطق المجاورة، كما قامت بإعادة تأهيل سد جيما، ونفذت في العام الجاري الهيئة أعمال صيانة طريق جيما ــ الفي، وتم تنفيذ 50% من الطرق بين المزارع الرئيسة لتسهيل حركة تنقل السكان.

وأضاف: في مجال النقل وفرت هيئة الطرق والمواصلات محطة وخدمة نقل الركاب بحافلات المواصلات العامة بين حتا ودبي، ويقدر عدد مستخدمي هذه الخدمة بنحو 250 ألف راكب سنوياً، وتم أيضاً توفير مكتب لتقديم خدمات مركبات الأجرة في المنطقة، ويجري العمل حالياً لتوفير مركبات أجرة لنقل الحالات التي لا تتطلب مركبات اسعاف من مستشفى حتا الى مستشفيات دبي.