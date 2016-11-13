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قتلى وجرحى جراء سقوط صواريخ فراغية وبراميل متفجرة على مسجد الهدي بريف دمشق

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قتلى وجرحى جراء سقوط صواريخ فراغية وبراميل متفجرة على مسجد الهدي بريف دمشق قتلى وجرحى جراء سقوط صواريخ فراغية وبراميل متفجرة على مسجد الهدي بريف دمشق

سوريا _ أرشيفية

شنت مقاتلات حربية سورية هجوما بصواريخ فراغية وبراميل متفجرة اليوم الأحد على مسجد “الهدى” في مخيم” خان الشيح” بريف دمشق، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم إمام المسجد.

وقالت مصادر ميدانية لقناة (سكاي نيوزعربية) إن قوات النظام السوري تواصل “هجماتها الشرسة” على الغوطة الغربية لريف دمشق، حيث استهدفت مناطق المدنيين بعشرات الغارات والصواريخ، وكذا جامع الهدى الذي يعد من أكبر جوامع الغوطة الغربية وخان الشيح، الذي يتألف من 4 طوابق ويشمل مدرسة.

من جانبه..وثق المجلس المحلي في المدينة سقوط أكثر من 40 برميلا متفجرا على مختلف المناطق بخان الشيخ في ريف دمشق .

أ ش أ

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