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تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي ضمن برنامج العلاج من الإصابة

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تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي ضمن برنامج العلاج من الإصابة تدريبات تأهيلية لرباعي الأهلي ضمن برنامج العلاج من الإصابة

رباعي الأهلي – أرشيفية

أدى الثنائي حسين السيد ومحمد حمدي زكي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية مع طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل، على هامش مران الفريق عصر اليوم الأحد.

كما أدى الثنائي حسام غالي وأكرم توفيق، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية في صالة الجيم بالنادي، ضمن البرنامج العلاجي الذي وضع لهما، للتخلص من الإصابة.
> ويعاني حسين السيد من شد في العضلة الخيطية بالفخذ، فيما اشتكى السيد من إجهاد في السمانة،  وأصيب أكرم بجزع في الرباط الداخلي للركبة، تعرض له خلال مشاركته في معسكر منتخب الشباب الأخير، بينما تعرض غالي لشد في العضلة الخلفية خلال مران الفريق أمس، وسيغيب 10 أيام.
> ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة التاسعة بمسابقة الدوري الممتاز.

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