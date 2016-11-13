نتنياهو يحذر أعضاء حكومته من الحديث حول توقعاتهم لسياسة ترامب تجاه إسرائيل

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول تنبؤاتهم لسياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المحتملة تجاه إسرائيل.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن نتنياهو – في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد “أطالب جميع الوزراء والبرلمانيين بالانتظار حتى بداية عمل الحكومة الأمريكية الجديدة.. دعونا (إسرائيل والولايات المتحدة) نشكل سياسة جديدة معا عبر قنوات دبلوماسية هادئة ومقبولة وليس عبر اللقاءات مع وسائل الإعلام”.

وأشار نتنياهو إلى حديثه مع ترامب عقب إعلان فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأربعاء الماضي، قائلا “لقد تحدث عن صداقته العميقة مع إسرائيل، والتي ميزته هو والفريق المحيط به لسنوات عديدة، لافتا إلي أن حكومته تعاملت في السنوات الأخيرة مع العلاقات الأمريكية -الإسرائيلية بحكمة ومسئولية، وأنها تخطط لإتباع نفس الطريق في السنوات المقبلة”.

أ ش أ