أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

نتنياهو يحذر أعضاء حكومته من الحديث حول توقعاتهم لسياسة ترامب تجاه إسرائيل

Google+ Print
نتنياهو يحذر أعضاء حكومته من الحديث حول توقعاتهم لسياسة ترامب تجاه إسرائيل نتنياهو يحذر أعضاء حكومته من الحديث حول توقعاتهم لسياسة ترامب تجاه إسرائيل

بنيامين نتنياهو

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعضاء حكومته من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول تنبؤاتهم لسياسة الرئيس الأمريكي دونالد المحتملة تجاه إسرائيل.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية عن نتنياهو – في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد “أطالب جميع الوزراء والبرلمانيين بالانتظار حتى بداية عمل الأمريكية الجديدة.. دعونا (إسرائيل والولايات المتحدة) نشكل سياسة جديدة معا عبر قنوات دبلوماسية هادئة ومقبولة وليس عبر اللقاءات مع وسائل الإعلام”.

وأشار نتنياهو إلى حديثه مع ترامب عقب إعلان فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأربعاء الماضي، قائلا “لقد تحدث عن صداقته العميقة مع إسرائيل، والتي ميزته هو والفريق المحيط به لسنوات عديدة، لافتا إلي أن حكومته تعاملت في السنوات الأخيرة مع العلاقات الأمريكية -الإسرائيلية بحكمة ومسئولية، وأنها تخطط لإتباع نفس الطريق في السنوات المقبلة”.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان