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قنصل مصر بباريس: تخليد اسم المواطن المصري ضحية اعتداءات«باتاكلان»في لوحة تذكارية

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قنصل مصر بباريس: تخليد اسم المواطن المصري ضحية اعتداءات«باتاكلان»في لوحة تذكارية قنصل مصر بباريس: تخليد اسم المواطن المصري ضحية اعتداءات«باتاكلان»في لوحة تذكارية

الرئيس الفرنسي أثناء إزاحة الستار عن لوحة ضحايا اعتداء باتاكلان

قالت السفيرة سيريناد جميل، القنصل العام المصري بباريس، إنه تم وضع اسم صالح الجبالي المواطن المصري، الذي قضى في الاعتداء الإرهابي على مسرح “باتاكلان” في 13 نوفمبر 2015، على اللوحة التذكارية التي أزاح الستار عنها الرئيس فرانسوا أولاند اليوم الأحد خلال مراسم الذكرى السنوية الاولى لهذه الهجمات.

وأكدت القنصل المصري -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- انها نقلت للمسؤولين الفرنسيين- على هامش المراسم-تضامن المصريين مع فرنسا قيادة و شعبا في تلك الذكرى المؤلمة ومع الجهود الفرنسية لمكافحة الاٍرهاب الذي لا يعرف وطن و لا دين.

وأشادت بالاهتمام و التعاون المستمر من جانب السلطات الفرنسية مع القنصلية العامة المصرية لمتابعة كافة الاجراءات المتعلقة
> بهذا الحادث المروع و كذلك لمواكبة اسر و أقارب الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم.

وكانت قنصل بباريس قد شاركت صباح اليوم في مراسم احياء الذكرى الاولى لاعتداءات نوفمبر 2015 (130 قتيلا و نحو 400 جريح) التي جرت في اجواء مهيبة و وسط اجراءات أمنية مشددة، و بحضور أهالي الضحايا ومن بينهم محمد الجبالي شقيق المتوفي المصري.

وعلى المستوى الرسمي، حضر رئيس الوزراء مانويل فالس ورئيس الجمعية الوطنية كلود بارتولون ووزيرا الخارجية جون مارك ايرولت والداخلية برنار كازنوف ووزيرة الدولة المعنية بمساعدة الضحايا جولييت مياديل بالاضافة الى عمدة باريس آن هيدالجو.

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