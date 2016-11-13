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«ميدو» : الحضري الأفضل للقاء غانا

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«ميدو» : الحضري الأفضل للقاء غانا «ميدو» : الحضري الأفضل للقاء غانا

ميدو – أرشيفية

قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب السابق، أنه يتمنى الدفع بأحمد فتحي بدلا من عمر جابر في مركز الظهير الأيمن للمنتخب فى مباراة اليوم أمام غانا، مؤكدًا أن فتحى يتميز بالتغطية العكسية وسيسد الثغرة بين قلبي الدفاع والظهير الأيمن، والتي تسببت فى هدف الكونغو فى المباراة السابقة.
> وتابع ميدو خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” on air مع شوبير ” والذي يذاع عبر أثير نغم اف أم، أن “عصام الحضرى الأنسب لحراسة عرين الفراعنة فى مباراة اليوم أمام النجوم السوداء”.

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