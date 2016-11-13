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بالصور.. نقاش ساخن بالبرلمان حول التحرش بالسياح.. ووكيل اللجنة: الإعلام مش بيخترع

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بالصور.. نقاش ساخن بالبرلمان حول التحرش بالسياح.. ووكيل اللجنة: الإعلام مش بيخترع بالصور.. نقاش ساخن بالبرلمان حول التحرش بالسياح.. ووكيل اللجنة: الإعلام مش بيخترع

>كتب محمد مجدى السيسى - تصوير كريم عبد العزيز

قال محمد عبد المقصود وكيل لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن تقاريرا نُشرت فى صحف إنجليزية، تتضمن شهادات لسياح زاروا ، بينهم من أكد جذب السائح داخل المحلات، ومساعدة السيدات فى قياس الملابس، مضيفا:" واضح إنى الكلام عن التحرش"

 

وأوضح "عبد المقصود" خلال كلمته فى اجتماع مشترك للجنتى السياحة والإعلام لنقاش حول الزيارة المشتركة لمنطقة الأهرامات، : " صورتنا برا وحشة، والإعلام بينقل الصورة مش بيخترعها ، مش هننكر إنه فيه تحرش".

 

فى المقابل، تحفظ النائب محمد شعبان على حديث "عبد المقصود"، قائلاً ، : " التحرش موجود فى كل مكان ، مش هى دى اللى هتشغل السياحة، فى الخارج هناك تحرش وعنف، بالفعل هى حالة مرضية يجب أن نتصدى لها ونوقفها، لكن مش هى دى اللى موقفة السياحة عن مصر"، مشدداً " لا تصدقوا الإعلام الغربى ".

 

وطالب النائب محمد عبده، بدعوة الصحفيين الذين كتبوا تلك التقارير إلى اللجنة، قائلاً ، : " لازم نورى اللى كتبوا هذا الكلام، سواء عن قصد أو غير قصد ما هى مصر الحقيقية"

 

هنا رد النائب محمد عبد القصود، وكيل اللجنة على حديث "شعبان"، : " الناس مش مركزة معانا زى ما إحنا متوقعين ، المقال كان على عدد كبير من الدول الغربية ، وموضوع التحرش اتنقل وعن حق، الصورة دى متاخدة عننا".

 

وأنهى ابراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة النقاش، قائلاً، : "مفيش شك إن أى حاجه صغيرة بتأثر ، ولازم نغلظ العقوبة على الجرائم ضد السياح، لإن دا قومى".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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مصر 365

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