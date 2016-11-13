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على جمعة: بعض المؤسسات الخيرية تعمل لمصالح شخصية

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على جمعة: بعض المؤسسات الخيرية تعمل لمصالح شخصية على جمعة: بعض المؤسسات الخيرية تعمل لمصالح شخصية

>كتب هانى الحوتى - إسلام سعيد - تصوير حسن محمد

قال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير، إن بعض المؤسسات الخيرية لا تعمل لوجه الله، بل لمصالح شخصية وطائفية، مضيفا وهو ما نجحنا فى الابتعاد عنه بمؤسسة مصر الخير، كما سعينا للتواصل والتعاون مع كافة الحكومات ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص والإعلام.

 

وأضاف على جمعة، خلال كلمته بجلسة الإصلاح والحماية الاجتماعية، باليوم الثانى لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، اليوم الأحد، أن مؤسسة مصر الخير ركزت على الاحتياجات الأشد احتياجا، مثل قطاع الصحة، ووصلنا حاليا لتقديم الدعم لـ8 مليون فرد خلال 9 سنوات فقط، وتابع :"سبب نجاحنا التعاون والشفافية، وليس التنافسية مع مؤسسات المجتمع المدنى الأخرى، والتى تم ضمها للمؤسسة".

 

ودعا على جمعة، إلى عدم الإسراف فى الاستهلاك، وتحديد النسل، قائلا :'كثير  من الخطباء يدعون الناس لكثرة التناسل،  بحجة قول النبى صلى الله عليه وسلم "تكاثروا تناسلوا"، ونحن بالفعل حققنا ذلك من خلال الزيادة من 2 مليون نسمة خلال عهد محمد على إلى 90 مليون نسمة، مضيفا :" أن النبى لم يقصد بزيادة التكاثر أن يكون على جهل ونقص ولكن على تنمية وإنتاج وعمل".

 

وأشار إلى أنه سبق أن تحدث عن الاسراف، والتمسك بحدود الاستهلاك الأمن، منوها إلى أنه يجب إلى الإقلاع عن التفاسير العقيمة، والسعى نحو زيادة العمل والإنتاج.


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