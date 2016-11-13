سحب 32 عينة مياه من محطة بلقاس بالدقهلية لتحليلها

الدقهلية - شريف الديب

قامت الدكتورة هانم العرس مدير الإدارة الصحية ببلقاس بالمرور على محطة تنقية مياه الشرب ببلقاس (مرفق أبوعرصة)، والذى يغذى حوالى 70% من مركز بلقاس بمياه الشرب، وتم مناظرة مراحل تنقية المياه بالمرفق بدءا من المأخذ حتى الخزانات الأرضية، وتم أخذ عينات مياه لتحليلها بمعامل مديرية الصحة بالدقهلية، من مأخذ وطرد المرفق والشبكات وأطراف الشبكات، للتأكد من صلاحية المياه للشرب، وكذلك عينات غسيل كلوى بعد المعالجة بإجمالى 32 عينة.

جدير بالذكر، أنه تم ذلك بناء على تعليمات حسام الدين إمام محافظ الدقهية، للدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بمتابعة حالة المياه بناحية بلقاس، ورصد أى مخالفات بها.



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