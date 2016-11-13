القضاء الإدارى يؤجل دعوى استعادة ترخيص قناة الجزيرة لجلسة 25 ديسمبر

كتب حازم عادل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانونى لقناة الجزيرة، لاستعادة ترخيصها، بعد أن قامت الهيئة العامة للاستثمار بسحبه، لجلسة 25 ديسمبر المقبل.

اختصمت القناة فى دعواها رقم 33539 لسنة 68 قضائية، الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة .

وقالت القناة فى الدعوى، إن رئيس المنطقة الحرة للاستثمار قام بوقف وإلغاء الترخيص الصادر لبث قناة الجزيرة مباشر مصر من داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة للقانون، وأن رئيس الهيئة أخطر القناة بتقنين أوضاعها مع الاشتراطات المطلوبة لعمليات البث، وهو ما نفذته إدارة القناة، إلا أن جهة الإدارة تعسفت وقررت إلغاء الترخيص.