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«البدري» يخصص فقرة خاصة لتدريب المهاجمين على «جمل فنية»

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«البدري» يخصص فقرة خاصة لتدريب المهاجمين على «جمل فنية» «البدري» يخصص فقرة خاصة لتدريب المهاجمين على «جمل فنية»

حسام البدري – المدير الفني للنادي الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الكابتن حسام البدري، فقرة خلال مران الفريق اليوم الأحد، لتدريب مهاجمي الفريق عماد متعب وعمرو جمال وجون أنطوي ومروان محسن، على بعض الجمل الفنية الخاصة.
> وأشرف سيد معوض، المدرب المساعد بالجهاز الفني، على تدريبات المهاجمين، خلال المران.
> ويستعد فريق الكرة لمواجهة الإنتاج الحربي بالجولة التاسعة من الدوري الممتاز، والمقرر لها 19 نوفمبر الجاري.

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