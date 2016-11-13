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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة بعد تأخرها ساعتين ونصف

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بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة بعد تأخرها ساعتين ونصف بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة بعد تأخرها ساعتين ونصف

>كتب عبد اللطيف صبح

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، بعد تأخير أكثر من ساعتين ونصف لعدم اكتمال النصاب القانونى، وكان سليمان وهدان، وكيل البرلمان أعلن التأجيل عن الموعد الذى كان مقررا فى الثانية عشرة ظهرا.

 

الجدير بالذكر أن الجلسة العامة الصباحية سيتم مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، ومن المتوقع أن يفوض المجلس هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشتها، وهذه الطلبات عبارة عن، 3  مقدمين من النائب محمد سعد تمراز، وأكثر من عشرين نائبا حول سياسة بشان إجراءات تراخيص البناء للمشروعات والمنازل، وآخر حول الموقف  من الزيادة المبالغ فيها فى الأسعار، وعدم وجود رقابة على الأسواق وواحد عن الآثار المترتبة على الفرق فى سعر الصرف للدولار بين السوق الرسمى والسوق السوداء،  وطلب عن موقف الحكومة من شركات الصرافة من حيث تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها.

 

 


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مصر 365

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