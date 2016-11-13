هيئة كهرباء ومياه دبي تشارك في تطوير "حتا" بمشاريع تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة

في إطار جهودها للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لإمارة دبي، وانسجاماً مع الخطة التنموية الشاملة التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتطوير منطقة "حتا" في إمارة دبي لتعزيز قدراتها الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة جاذبيتها كوجهة سياحية من الطراز الأول، اعتمدت هيئة كهرباء ومياه دبي عدداً من المشاريع الرائدة التي سيتم تنفيذها في المنطقة، أبرزها إنشاء محطة كهرومائية لتوليد الكهرباء بالاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وبقدرة انتاجية تصل إلى 250 ميجاوات.

وفي هذا الإطار قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تعكس الخطة التطويرية لمنطقة حتا مدى اهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي-رعاه الله، بالتنمية بمفهومها الشامل بما يحقق سعادة الناس. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي نهتدي في جميع مشاريعنا التنموية برؤية سموه لدعم وتعزيز الكفاءات المواطنة وإشراك الشباب في عملية التنمية والتطوير، ونضع نصب أعيننا التنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في جميع مشاريعنا، مع ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والحفاظ عليها لأجيالنا القادمة".

وأضاف الطاير: "تهدف المبادرات التي اعتمدتها الهيئة ضمن الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا إلى إشراك مواطني المنطقة في المشاريع التي سيتم تنفيذها وتوفير فرص عمل رائدة ومبتكرة، حيث ستوفر تلك المشاريع نحو 200 وظيفة دائمة في المجالات الفنية والإدارية والتشغيلية، وأكثر من 300 وظيفة في مركز الزوار والأنشطة الخارجية والمرافق السياحية المرتبطة بالمشروع، إضافة إلى أكثر من 2000 وظيفة أثناء تنفيذ المشروع. كما ستساهم المحطة الكهرومائية في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، ودعم التنمية المستدامة للمنطقة وتعزيز موقع حتا كأحد أبرز مناطق الجذب السياحي في إمارة دبي، في سبيل المساهمة في تحقيق خطة دبي 2021 التي تهدف إلى ان تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين".

وأشار الطاير إلى أن المحطة الكهرومائية التي ستنفذها الهيئة، ستعتمد في إنتاج الكهرباء على الاستفادة من المياه المخزنة في سد حتا والذي تبلغ سعته التخزينية 1716 مليون جالون، وخزان آخر علوي سيتم إنشاؤه في المنطقة الجبلية بسعة 880 مليون جالون ويرتفع نحو 300 متر عن منسوب السد. خارج أوقات الذروة، ستقوم توربينات تعتمد على الطاقة الشمسية النظيفة والرخصية بضخ المياه من السد إلى الخزان العلوي. وخلال أوقات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع تكلفة الإنتاج، يتم تشغيل توربينات تستفيد من قوة اندفاع المياه المنحدرة من الخزان العلوي لتوليد الكهرباء وربطها بشبكة الهيئة. وستصل كفاءة إنتاج الكهرباء إلى 90% مع استجابة فورية للطلب على الطاقة خلال 90 ثانية. كما سيتيح المشروع توفير عدد من الخدمات الأخرى في مجالات الري والسيطرة على الفيضانات وتخزين المياه العذبة، وغيرها.

> وإضافة إلى محطة الطاقة الكهرومائية، ستساهم هيئة كهرباء ومياه دبي في الخطة التنموية الشاملة لمنطقة حتا من خلال مبادرة "شمس دبي" لتركيب الألواح الشمسية على الأسطح للمواطنين في حتا لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية وربط أنظمة إنتاج الطاقة بشبكة الهيئة، وتركيب العدادات الذكية للمباني في المنطقة وفق أحدث الأنظمة العالمية من خلال مبادرة الشبكات الذكية، وإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية من خلال مبادرة "الشاحن الاخضر".