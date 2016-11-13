شارك الثنائي عمرو جمال وسعد الدين سمير، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق عصر اليوم الأحد، بعد عودتهما من معسكر المنتخب العسكري.
> وكان الثنائي انتظما في معكسر المنتخب العسكري بمدينة الإسماعيلية، خلال الفترة الماضية، استعدادًا لبطولة كأس العالم المقبلة بسلطنة عمان.
ثنائي الأهلي يشاركان في التدريبات بعد عودتهما من المنتخب العسكري
شارك الثنائي عمرو جمال وسعد الدين سمير، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق عصر اليوم الأحد، بعد عودتهما من معسكر المنتخب العسكري.