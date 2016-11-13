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تأجيل محاكمه 26 متهما بحرق قسم شرطة المنيب لـ 3 ديسمبر

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تأجيل محاكمه 26 متهما بحرق قسم شرطة المنيب لـ 3 ديسمبر تأجيل محاكمه 26 متهما بحرق قسم شرطة المنيب لـ 3 ديسمبر

>كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل،  تأجيل محاكمة 26 متهمًا فى قضية حرق نقطة شرطة المنيب لجلسة ٣ ديسمبر لحضور المتهمين  .

 

كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين تهم عدة، من بينها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

 


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