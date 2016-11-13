بالصور.. مدير أمن القاهرة: خطة شاملة استعدادا لمواجهة أمطار الشتاء

كتب إبراهيم أحمد

عقد اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اجتماعا أمنيا موسعا، مع كافة جهات المديرية المعنية، لدراسة خطة المديرية استعدادا لمواجهة فصل الشتاء، وما يحمله من تزايد لسقوط الأمطار، ومناقشة كيفية التخفيف من أثارها، والاستعداد الكامل لكافة الحالات والظروف الطارئة.

وحرص مدير أمن القاهرة على مناقشة مديرى وضباط إدارة مرور القاهرة وإدارة الحماية المدنية وإدارة شرطة المرافق، نظرا لكونهم الجهات المعنية بالأزمة حول خطط كل منهم لإدارة الأزمة حال حدوثها، والاستعدادت، التى اتخذتها كافة الجهات للتعامل مع الأزمة، وحصر التجهيزات وأجهزة الشفط والسيارات التى ستقوم بالتعامل مع مياه الأمطار.

التأكد من جاهزية معدات شفط مياه الامطار

وتناول الاجتماع إعداد حصر بأماكن تجمع مياه الأمطار بكافة القطاعات الجغرافية، ومخرات السيول، وجاهزيتها لصرف مياه الأمطار دون تأثير على الطرق والمرافق العامة والممتلكات.

اللواء خالد عبد العال اثناء تفقد مخرات مياه الامطار بشوارع القاهرة

كما نقل اللواء خالد عبد العال، إلى الضباط والقيادات تعليمات وزير الداخلية باستنفار كافة الجهود، ومشاركة كل الجهات بالمديرية، لمواجهة حالات سقوط الأمطار والتخفيف من آثارها.

معدات رجال الحماية المدنية لشفط مياه الامطار

وخلال الاجتماع تم عمل بيان عملى شمل تجربة ومحاكاة لمثل تلك الحالات ومسارات سيارات الشفط، للوصول لبؤر تجمع المياه وخطة مرور القاهرة، للتعامل مع الكثافات المرورية المتوقعة، كما تم تكليف شرطة المرافق، للتنسيق مع أجهزة المحافظة للدفع بالشفاطات المتوفرة لديها لضمان التوزيع الأمثل لكافة الامكانيات البشرية واللوجيستية للتعامل مع كافة الأحداث المتوقعة.

كما تم تكليف غرفة عمليات خاصة مشكلة من كافة الأجهزة المعنية بالمديرية وخارجها للمتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية وإدارة التعامل مع حالات سقوط الأمطار فى كافة مناطق المحافظة لضمان عدم تأثر العاصمة بالأمطار.