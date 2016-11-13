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الوزير يوافق على استثناء قبول 230 طالبًا بالتعليم الثانوي العام

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الوزير يوافق على استثناء قبول 230 طالبًا بالتعليم الثانوي العام الوزير يوافق على استثناء قبول 230 طالبًا بالتعليم الثانوي العام

الدكتور الهلالي الشربيني – وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استثناء قبول عدد (230) طالبًا بالتعليم الثانوي العام، من المرشحين للقبول بالتعليم الفني؛ نظرًا لحالاتهم الصحية التي لا تسمح بالدراسة بالتعليم الفني.
> جاء ذلك بناءً على القرار الوزاري رقم (390) بتاريخ 24/7/1997 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، والأحكام المرافقة له، وتعديلاته بالقرارات الوزارية مع تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

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