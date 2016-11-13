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بالصور.. الأهالى يحطمون سيارة صدمت بائع جرائد وماسح أحذية بطنطا

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بالصور.. الأهالى يحطمون سيارة صدمت بائع جرائد وماسح أحذية بطنطا بالصور.. الأهالى يحطمون سيارة صدمت بائع جرائد وماسح أحذية بطنطا

>الغربية – عادل ضرة

حطم أهالى شارع حسن رضوان بمدينة طنطا فى محافظة الغربية سيارة ملاكى بيضاء اللون ماركة هيواندى إلنترا، بعدما صدم قائدها بائع جرائد وماسح أحذية نتيجة للسرعة الجنونية وسلم الأهالى قائدها للشرطة.

 

تلقى اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بتمكن الأهالى، من ضبط سيارة ملاكى بشارع حسن رضوان بعد اصطدامها بشخصين وإصابتهما بجروح وسحجات متفرقة، وتبين أن المجنى عليهما "سيد.م.ع" 35 سنة، ماسح أحذية ومقيم بالسلخانة القديمة، مصاب جرح قطعى أعلى الحاجب الأيسر، وجرح قطعى بالأنف، وكدمات متفرقة بالجسم،  و" محسن.ح.ا" 50 سنة – بائع جرائد  مقيم مساكن السلام، مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وجروح بالوجه، وكدمات متفرقة بالجسد وقام الأهالى بتحطيم السيارة، تم اقتياد قائد السيارة للقسم وتحرير محضر لعرضه على النيابة العامة.

 

 

 


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