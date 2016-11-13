رئيس الوزراء الأردني يبحث مع السفير المصري العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور هاني الملقي سفير جمهورية مصر العربية بالأردن طارق عادل، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما تم بحث سبل تنفيذ مقررات الدورة الـ26 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة في أغسطس الماضي، ومتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة المشتركة.

وبحسب بيان للخارجية المصرية أكد رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرا إلى ارتياح وتقدير الجانب الأردني لما تم اتخاذه من قرارات وما تم توقيعه من اتفاقيات خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة.

ومن جانبه، أعرب عادل عن تطلع مصر لأن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وكذلك استمرار هذا التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين على كافة المستويات.