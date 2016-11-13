"تموين أشمون" تواصل حملاتها الرقابية لضبط مروجى السلع مجهولة المصدر

المنوفية – محمود شاكر

قال حسن الدماصى، مدير إدارة التموين بأشمون، إن الحملات مستمرة لضبط المخالفين ومرورجى السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتأمين وصول السلع للمواطنين.

وأكد الدماصى، فى تصريحات صحفية، أن الإدارة التموينية بأشمون شنت حملة مكبرة وحررت عددا من المحاضر التموينية للمخالفين، وتشدد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تحرير4 محاضر حيازة سكر مجهول المصدر، وتحرير 18 محضر عدم إعلان عن أسعار و3 محاضر بيع كروت شحن بأزيد من السعر، و2 محضر حيازة دقيق فاخر بدون فواتير، وتحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وأوضح الدماصى أن الإدارة التموينية تقوم بالمرور بصفة دورية على المخابز ومستودعات الغاز والمحطات البترولية، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أى شكاوى من عدم توافر الغاز والمواد البترولية، مؤكدا تواصل تلك الحملات على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.