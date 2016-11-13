أخبار عاجلة

8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح إزاي بيتم غسيل مخ لشخص ويوافق على تفجير نفسه ؟؟؟ -
رفضت الإنجاب وعانت من قسوة والدها.. 15 معلومة عن زوزو شكيب -
الوجه الآخر لـ«صاحبة السعادة».. هددت «الزعيم» وباعت 800 فيلم لأمير سعودي -
8 الصبح - د/محمد سالم ابو عاصي ينتقد مناهج الأزهر الشريف ويؤكد إنها من أساس تجديد الخطاب الديني -
انطلاق ورشة "كيفية صناعة الفيلم" على هامش مهرجان الإسماعيلية التسجيلي -
8 الصبح - د/محمد سالم أبو عاصي يوضح أين هو تجديد الخطاب الديني الذي يقدمه الازهر ؟؟؟ -
مساء الأنوار - حلقة الاثنين 10 أبريل 2017 -
نهائي مبكر بين برشلونة ويوفنتوس في دوري الأبطال -
الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري ... التاريخ الفني للنجم العالمي "عمر الشريف" ..البريق الذي لا ينطفي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"تموين أشمون" تواصل حملاتها الرقابية لضبط مروجى السلع مجهولة المصدر

Google+ Print
"تموين أشمون" تواصل حملاتها الرقابية لضبط مروجى السلع مجهولة المصدر "تموين أشمون" تواصل حملاتها الرقابية لضبط مروجى السلع مجهولة المصدر

>المنوفية – محمود شاكر

قال حسن الدماصى، مدير إدارة بأشمون، إن الحملات مستمرة لضبط المخالفين ومرورجى السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتأمين وصول السلع للمواطنين. 

وأكد الدماصى، فى تصريحات صحفية، أن الإدارة التموينية بأشمون شنت حملة مكبرة وحررت عددا من المحاضر التموينية للمخالفين، وتشدد الرقابة على الأسواق لحماية المواطنين، مشيرا إلى أنه تم تحرير4 محاضر حيازة سكر مجهول المصدر، وتحرير 18 محضر عدم إعلان عن و3 محاضر بيع كروت شحن بأزيد من السعر، و2 محضر حيازة دقيق فاخر بدون فواتير، وتحرير محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص.

وأوضح الدماصى أن الإدارة التموينية تقوم بالمرور بصفة دورية على المخابز ومستودعات الغاز والمحطات البترولية، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أى شكاوى من عدم توافر الغاز والمواد البترولية، مؤكدا تواصل تلك الحملات على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية