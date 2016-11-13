بالصور.. مدير أمن جنوب سيناء يشيد بتعاون البدو مع الشرطة فى غلق المدقات

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أشاد اللواء أحمد كامل طايل مدير أمن جنوب سيناء، بتعاون البدو مع الشرطة فى غلق الدقات الجبلية والإبلاغ عن العناصر الدخيلة على المحافظة ما كان له بالغ الأثر فى استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة، مشيراً إلى أن مديرية الأمن مستعدة لحل أغلب مشاكل البدو خاصة مطالبهم بشأن إثبات الجنسية لتقديمها للجهات الإدارية للحصول على قطع الأراضى والوحدات السكنية بهدف التملك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشعبى الذى عقده المحافظ فى مدينة أبو رديس، بحضور اللواء أحمد كامل طايل مدير الأمن، ومشايخ القبائل البدوية ومديرى المديريات الخدمية والإدارات بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن للعمل على حل المشكلات التى تواجه البدو.

وقال المحافظ: إننا نجحنا خلال الفترة الماضية فى إقامة 16 تجمع بدوى زراعى لتحويل التجمعات البدوية فى عمق الصحراء البعيدة عن العمران إلى تجمعات منتجة بما يضمن توفير فرص عمل لأهالى البدو فى مكان إقامتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الزراعية.

وأشار المحافظ إلى افتتاح القرية البدوية بطابا والتى اقيمت بتكلفة 55 مليون جنيه تبرع من رجل الأعمال سميح ساويرس وتضم 200 بيت بدوى ومركز شباب ووحدة صحية ونادى اجتماعى، وقد وعد رجل الأعمال بإقامة مثيل للقرية بمدينة نويبع.

وتابع: هدفنا إقامة تجمعات عمرانية جديدة فى كل مدن المحافظة، وخلال الفترة المقبلة سيتم إقامة تجمعات عمرانية جديدة برأس سدر، ووافق المحافظ خلال الاجتماع على إقامة مقعد بدوى (دار مناسبات) بمنطقة السلام فى أبورديس، وذلك بناء على طلب سليمان أبو مشغل أحد عواقل البدو، بالإضافة إلى إقامة 25 بيت بدوى بتجمع وادى النسرين، فضلاً عن مخاطبة القوات المسلحة لإقامة 25 بيت بدوى جدد فى منطقتى الرينة والنهايات برأس سدر طبقاً لمطالب البدو.